Marcola, espião russo e delegado estão em ala isolada em prisão de Brasília

Fontes do sistema prisional disseram à reportagem que Marcola não tem contato nem com o irmão dele, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, 52, recolhido em outra vivência. Júnior ou Marcolinha, como ele também é chamado, está em outra ala com um grupo de integrantes do PCC.

Marcola — acrescentaram as fontes — também não teve contato com seu comparsa Gilberto Aparecido dos Santos, 53, o Fuminho. Ambos são apontados pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) como parceiros leais e cumpriram pena juntos no sistema prisional paulista.

Em uma outra vivência estão recolhidos os novos inimigos do líder máximo do PCC: Roberto Soriano, 50, o Tiriça; Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka; e Wanderson Nilton de Paula, 45, o Andinho. Os três foram expulsos da facção em fevereiro deste ano, como informou esta coluna.

Russo sofreu ameaças do PCC

Preso em Brasília desde novembro de 2022, o espião russo Sergey Vladimirovich Cherkasov, 38, chegou a sair para o banho de sol com outros presos do PCC, mas pediu à direção da unidade para ficar no isolamento por temer pela própria integridade física.

No dia 24 de fevereiro deste ano, ele contou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que durante o banho de sol, em 12 de abril do ano passado, circulou no presídio uma revista brasileira com reportagens sobre as acusações que ele responde.