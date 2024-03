Rivais de Marcola tentam criar nova facção chamada PCP, afirmam policiais

No território fluminense, há várias facções criminosas. Uma delas, o TCP (Terceiro Comando Puro) é uma dissidência do CV. Os dois grupos são inimigos e vivem travando sangrentas batalhas pelo controle do tráfico de drogas no estado. O TCP seria aliado do PCC no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) não confirmam as informações sobre a criação do PCP. Mas não descartam a hipótese, já que Marcola rompeu os laços de amizade com Roberto Soriano, 50, o Tiriça, que até o mês passado era o número 2 na hierarquia do PCC.

Quebrar a hegemonia

Se a história se confirmar, a violência tomará conta de São Paulo, pois a maior fonte de renda do PCC é o monopólio do tráfico internacional de drogas, cujo lucro anual é bilionário, e os futuros rivais tentarão de todas as maneiras quebrar essa hegemonia.

O estopim do conflito no PCC foi uma conversa gravada entre Marcola e policiais penais na Penitenciária Federal de Porto Velho, em 15 de junho de 2022. Segundo a Polícia Federal, Marcola atribuiu a Tiriça uma prática de atentados contra agentes públicos e o chamou de psicopata.

O áudio foi usado no júri que condenou Tiriça a 31 anos e seis meses de prisão pelo assassinato da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), morta a tiros em maio de 2017, na cidade paranaense de Cascavel.