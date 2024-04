Rivais tentaram excluir Marcola do PCC e o juraram de morte, diz relatório

Um relatório sigiloso do sistema prisional ao qual a reportagem teve acesso mostra como rivais de Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), decidiram, dentro de uma prisão federal, expulsá-lo da facção criminosa e "decretaram" a morte dele.

Os inimigos declarados de Marcola são Roberto Soriano, 50, o Tiriça; Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka; e Wanderson Nilton de Paula Lima, 45, o Andinho. Os três integravam a cúpula da organização criminosa e estão presos na Penitenciária Federal de Brasília.

O documento secreto cita um diálogo de Vida Loka com uma visita, no parlatório da unidade prisional, em 8 de dezembro de 2023. Ele demonstra o descontentamento com Marcola, porque este último havia chamado Tiriça de psicopata.