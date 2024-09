Justiça de SP arquiva inquérito instaurado contra advogado de André do Rap

"Sempre soube da minha inocência"

Ouvido pela reportagem, Áureo Tupinambá afirmou que não ficou surpreso com a decisão judicial porque sempre soube de sua inocência e era questão de tempo para provar isso.

No dia da operação, o nome de Tupinambá foi vinculado ao PCC pelas forças policiais e até pela imprensa por ele ser advogado de André Oliveira Macedo, o André do Rap, considerado pelo MP-SP como um dos maiores narcotraficantes do país e integrante da facção criminosa.

André do Rap está foragido desde outubro de 2020. Ele estava preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), um dos maiores redutos do PCC no sistema prisional paulista, e foi solto por decisão do então ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal)

Mello viu excesso de prazo na prisão processual de André do Rap (sem condenação definitiva) e determinou que ele fosse colocado em liberdade. A liminar, no entanto, foi cassada pelos demais ministros poucas horas depois, mas o narcotraficante já havia deixado a prisão e não foi mais encontrado.

Segundo o MP-SP, André do Rap é condenado a 25 anos de prisão em outros dois processos. Ele já esteve foragido entre 2014 e 2019, quando foi preso pela Polícia Civil, em uma mansão em Angra dos Reis, no Rio, suspeito de ostentar um patrimônio de R$ 17 milhões provenientes do tráfico de drogas.