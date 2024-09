Bando trapaceou juízes de 3 tribunais e causou prejuízos de R$ 130 milhões

A Polícia Civil do Paraná apurou que Milton Ribeiro da Silva, 68, era o líder e principal estrategista do bando. Ele cooptava pessoas para fornecer os dados pessoais em troca de dinheiro. Os documentos fraudados eram emitidos com os nomes dos juízes e servidores do Tribunal de Justiça.

Líderes da organização

Ainda segundo as investigações, Vivian Maria de Farias, 31, também recrutava familiares e conhecidos para fornecer os dados pessoais. O contador Vagner Paulo de Brito, 53, um dos líderes da organização, é acusado de adquirir os certificados digitais junto a uma empresa.

Milton, Vivian e Vagner são de São Paulo. Eles foram presos e também denunciados pelo Ministério Público de Sergipe, junto com Marcelo Becker Aguiar, 36, e outras três pessoas, em 19 de agosto de 2024, pelo mesmo golpe aplicado contra o Tribunal de Justiça sergipano. Houve prejuízo de R$ 45 milhões.

A falsificação dos documentos em nomes de juízes ocorreu nos dias 25 e 26 de novembro de 2023. Foram identificados 88 alvarás expedidos e pagos, cujos valores acabaram transferidos pelo Banco do Estado de Sergipe para outras instituições e beneficiários diversos, entre pessoas físicas e jurídicas.

O golpe só foi descoberto porque em 27 de novembro de 2023, por volta das 14h, a Diretoria de Sistema de Gestão do Tribunal de Justiça recebeu notificação do Banco do Estado de Sergipe, a respeito de um alerta do Nubank sobre comportamento suspeito de pagamento de alvarás judiciais.