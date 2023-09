No dia anterior, em 4 de março, Cid chegou a dizer a Wajngarten que não sabia onde estava o acervo de Bolsonaro. Esta data também é a mesma em que a PF (Polícia Federal) acredita que o relógio retornou dos EUA devido a uma outra troca de mensagens entre Cid e o segundo-tenente Osmar Crivelatti. Ao saber que o kit já estava em mãos do antigo subordinado, Cid escreve: "ufa".

TCU

Em 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) estabeleceu normas mais precisas sobre a Lei 8.394 e determinou que os presentes, mesmo que entregues em evento oficial, devem ir para o da União, em vez de virarem patrimônio particular do presidente após o fim do mandato.

Antes disso, usava-se a interpretação de que o que era entregue em cerimônia podia ficar com os mandatários. O presidente até pode usar os presentes enquanto estiver no cargo, mas, ao fim do mandato, só pode levar itens considerados "personalíssimos" que são roupas, alimentos e perfumes. A PF apura um esquema de desvio de presentes dados à Presidência e desviados para o patrimônio pessoal de Jair Bolsonaro.

"O pior é que está tudo documentado"

No sábado, a coluna revelou outro diálogo entre os dois. Cid enviou, às 19h36, do dia 3 de março, a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo que revelava que as peças, avaliadas em cerca de R$ 5 milhões, foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em 2021, com um assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e que o ex-presidente tinha tentado recuperar os itens antes de viajar para os EUA, em dezembro de 2022.