Desde o início do ano, o PL vem investindo na presença do casal Bolsonaro para tentar crescer no número de filiados e fazer uma nova votação expressiva nas eleições municipais do ano que vem.



Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, as atenções recaem ainda mais sobre Michelle. O ex-presidente, porém, já manifestou que não quer a esposa na disputa presidencial de 2026. O PL avalia prepará-la para uma vaga ao Senado ou ao governo do DF.

Michelle, porém, pode ser imprevisível e oscila com frequência a maneira como trata as pessoas que a rodeiam desde o período em que já colecionava conflitos no Palácio da Alvorada. Alguns com funcionários e outros com os enteados. No segundo turno da eleição, ela chegou a expulsar o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) do palácio.

Naquela época, pessoas próximas a Bolsonaro relataram que Michelle queixava-se de estar alijada nos espaços de poder, sem a atenção que ela acreditava merecer. Por isso, por vezes, cancelava compromissos e agendas públicas em cima da hora. Também não é incomum verificar reclamações públicas de Michelle em relação ao espaço dela em eventos em que Bolsonaro também está.

Agora, na presidência do PL Mulher, ela cobra mais espaço e estrutura a cada dia dentro do partido. O partido aluga salas para uso de Michelle e Jair no mesmo local onde funciona a sede do PL em Brasília.

Na cabeça do casal Bolsonaro, o partido só ganhou o espaço que possui no Congresso Nacional por causa da votação do ex-presidente e, por isso, a legenda precisa atendê-los em todas as solicitações.