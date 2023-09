Campos Neto perdeu a narrativa sobre taxa básica de juros. O presidente do BC tenta uma aproximação com Lula e Haddad, sobretudo, para limpar sua imagem de bolsonarista. Além disso, Campos Neto perdeu a narrativa sobre a taxa básica de juros, a Selic. Lula começou seu governo atacando fortemente a Selic no patamar em que estava e Campos Neto esboçou uma reação, mas o Congresso e o empresariado também criticaram a taxa de juros e Campos Neto acabou perdendo o debate e se enfraquecendo. Agora, o Banco Central já está em um processo de redução da taxa de juros.

Campos Neto fez todo o jogo que Bolsonaro queria. Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Campos Neto fez tudo aquilo que era desejo do ex-presidente. Ele subiu a taxa de juros ao longo do ano passado, em uma decisão afinada com Paulo Guedes, enquanto o ministro de Bolsonaro detonava a área fiscal do Brasil. Todo o rigor que Campos Neto cobrou de Lula e Haddad na área fiscal no início do ano, ele não cobrou de Paulo Guedes. Além disso elevou a taxa de juros para um patamar altíssimo e trouxe consequências para a economia.

Aproximação se deu primeiro com Gabriel Galípolo. Campos Neto se aproximou primeiro de Gabriel Galípolo, que foi secretário-executivo de Haddad na Fazenda e depois indicado para ser diretor de política monetária do Banco Central. A partir desse momento, Galípolo fez a ponte principal entre Campos Neto e Haddad, que inclusive fortalece o ministro da Fazenda por conseguir trazer o presidente do BC como um aliado para o governo, que inclusive votou pela redução da taxa básica de juros nas últimas reuniões.

Diálogo com presidente do BC é interessante para Lula. Campos Neto vai deixar a presidência do BC no final de 2024 e perdeu a guerra sobre a narrativa da taxa de juros, que já começou a cair. Mas independente da situação, é interessante para Lula ter um diálogo com o presidente do BC, que não foi indicado por ele e tem certa autonomia. Poder abrir esse diálogo é um ganho para a política monetária do país e para Lula.

Haddad convenceu Lula que era momento de falar com Campos Neto. Após a queda das taxas de juros, Haddad convenceu Lula que era um bom momento para dar um sinal de apaziguamento ao presidente do BC. Esse diálogo também é uma vitória para Haddad, que cada vez mais vai conquistando o mercado e ocupando um espaço que antes era de conservadores, reduzindo a possibilidade para candidatos de centro e centro-direita nas eleições de 2026 e se colocando como um possível nome forte para a disputa.

