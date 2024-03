Fortalecimento de Trump ameaça mundo, mas é cedo para dar Biden como morto

Ontem (4) a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma decisão judicial que tirou Donald Trump das urnas no Colorado após ações relacionadas à invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. A decisão tornou o ex-presidente elegível para disputar as eleições e, na avaliação de Kennedy, isso representa um grande risco.

A decisão de ontem da Supremo Corte fortalece o Trump e isso aumenta o risco para o planeta do ponto de vista democrático e climático, mas Biden não é carta fora do baralho. (...) Havia uma discussão em 2020 sobre se a democracia americana resistiria a um segundo mandato do Trump, mas não deixaram isso acontecer. Acho que essa discussão será feita fortemente agora quando o jogo começar, se a democracia americana e o mundo vão resistir a um novo mandato do Trump. Acho que isso pode ajudar o Biden na dinâmica da campanha, apesar de Trump estar a frente nas pesquisas. Kennedy Alencar

Além dos riscos climáticos, o colunista do UOL também destacou que uma eventual vitória de Trump iria fortalecer a extrema direita em todo o mundo.

Trump é um negacionista da emergência climática e das mudanças climáticas. Ele também é 'a lá Bolsonaro' em política externa e iria aumentar as tensões que já são altas no planeta. Também há um impacto do fortalecimento da extrema direita, e figuras como Javier Milei na Argentina, Putin na Rússia e até Bolsonaro, mesmo inelegível, se fortalecem e Bolsonaro ganha um respiro. Para o planeta Trump traz isso, tanto para a agenda ambiental que ele pode dificultar ainda mais algo que já é difícil avançar, quanto para a democracia. Kennedy Alencar

Por fim, Kennedy alertou para os impactos de uma vitória de Trump para o Brasil e para a América Latina como um todo. No Brasil, especificamente, o próprio presidente Lula (PT) já manifestou o desejo de uma vitória de Biden.