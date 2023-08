Em 2021, quando ainda era ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apurou suspeitas de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando de madeira, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, demitiu-se do cargo. Mas o processo veio.

Ricardo Salles foi um dos ministros mais eficientes de Bolsonaro. Sem chamar atenção por comportamentos circenses, agiu para demolir a fiscalização, regras e leis, enquanto dizia ao Brasil e ao mundo que o meio ambiente estava protegido.

A eficácia silenciosa do ministro ficou clara em uma reunião ministerial de 22 de abril de 2020, quando Salles recomendou ao seu chefe aproveitar a atenção da imprensa aos mortos e doentes pela covid-19 para enfraquecer as regras de proteção ambiental. O famoso "passar a boiada".

Ele continua bem cotado entre círculos bolsonaristas, tanto que tem feito sucesso por sua atuação como relator da CPI do MST - criada para fazer barulho para ser consumido pelo agrobolsonarismo. E, por que não, espezinhar a base do governo Lula no Congresso.

Mas o passivo que carrega devido a ser visto como pária ambiental global em sua gestão fez com que se tornasse pesado demais para que Valdemar e Bolsonaro apoiassem seu pleito para ser o candidato do PL à Prefeitura de São Paulo em 2024.

A avaliação é de que a candidatura de Salles, visto como extremista em uma capital relativamente progressista, ajudaria Guilherme Boulos (PSOL), deputado mais votado pelo estado e segundo colocado na eleição municipal de 2020. Com isso, Valdemar e Jair vão com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). O que irritou - e muito - o ex-ministro.