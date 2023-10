Camila Lisboa defende que o processo de privatização em curso não garante aumento na economia e na eficiência do Estado. Para ela, a população pagará caro com as mudanças.

"O governo Tarcísio de Freitas encomendou estudos de privatização da Sabesp e está encaminhando sua votação na Assembleia Legislativa. Não é possível que ele privatize a empresa sem antes discutir com a população. A venda da Cedae [empresa de saneamento do RJ] significou água suja e mais cara", aponta Lisboa.

Ela também alerta que o resultado do processo de concessão das linhas do Metrô pode reduzir a qualidade, sem que signifique redução dos custos para os cofres públicos. Para ela, a sociedade tem uma "péssima experiência" com a entrega das linhas de trem 8 [Diamante] e 9 [Esmeralda] e da linha 5 [lilás] do Metrô à iniciativa privada.

"O governo também encomendou estudos para a privatização das linhas 1 [azul], 2 [verde], 3 [vermelha] e 15 [prata]. Eles custaram R$ 62 milhões e serão investigados pelo Ministério Público porque foram feitos sem licitação", diz.

A CCR, através da ViaMobilidade, é responsável pela operação, manutenção e conservação dessas linhas. Por conta das reclamações sobre falhas constantes, inclusive de descarrilamento de trens. principalmente nos ramais 8 e 9, a empresa foi alvo de investigação. O MP-SP chegou a recomendar a rescisão do contrato com o governo paulista, que foi contra.

Em fevereiro, ao tratar do assunto, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou: "O governador do estado sou eu. O executivo está aqui. No dia que você permitir que o Ministério Público governe o estado para você, você está morto". E completou: "Qual seria a solução? Voltar para a CPTM? Voltar para a administração pública? É essa solução que o Ministério Público está propondo?"