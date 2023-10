Os hospitais também se tornaram uma espécie de ponto de refúgio para muitos que acreditam que estarão mais seguros em suas instalações. Com tanta gente acumulada, doenças infecciosas ganham um incentivo para se espalhar mais rápido.

Até agora não foram estabelecidos corredores humanitários para a saída de palestinos da Faixa de Gaza. Falta a concordância do Egito para receber os refugiados e de Israel para garantir passagem segura. Enquanto isso as Nações Unidas criticam o governo israelense por conta do bloqueio, dos bombardeios e do êxodo caótico provocado em direção sul.

Como noticiou a Al Jazeera, o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, criticou a operação em Gaza, descrevendo a ação como "além do âmbito da autodefesa" e instando o governo de Benjamin Netanyahu a "cessar a punição coletiva" dos palestinos no território sitiado. Wang fez os comentários durante ligação com seu homólogo da Arábia Saudita.

A conversa foi escolhida a dedo como recado, pois Israel estava se esforçando para normalizar as relações com a ditadura saudita - processo suspenso com o conflito.

A matança em Israel fez com que o governo Netanyahu reunisse respaldo interno, mesmo após o apagão da inteligência que falhou em prever o ataque, e externo, contando com retaguarda militar dos Estados Unidos para tentar dissuadir Irã e Síria a entrarem no conflito. Mas o cheiro de morte em Gaza está se espalhando rápido. Quanto mais países sentirem o odor de crime contra a humanidade, menos apoio ele terá.