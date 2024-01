Na época, a instituição era gerida por Ramagem. Ele chegou a afirmar, nas redes sociais, que a investigação da PF era consequência do "trabalho de austeridade" promovido pela sua administração.

Contudo, reportagem do UOL, cinco dias depois, apontou que o hoje deputado havia barrado a demissão de dois servidores da Abin investigados por fraude em licitação. A PF analisa se Ramagem teria sido chantageado por eles usando as informações sobre o uso do software para espionagem ilegal, o First Mile. Em suma, uma sacanagem sendo usada para acobertar outra sacanagem.

Próximo do clã Bolsonaro, o deputado é, hoje, pré-candidato à Prefeitura do Rio, em 2024, com o apoio do ex-presidente e de seus filhos.

"Não acredito que o Ramagem esteja envolvido nisso [espionagem]. Ramagem é um policial sério e ele seria o ideal para ir para a Prefeitura do Rio de Janeiro", disse Valdemar Costa Neto, em entrevista ao SBT, no dia 24 de outubro.

A posição do presidente do PL sobre a candidatura chegou a ser outra. No dia 5 de outubro, após a morte de três médicos, um deles, o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), em um quiosque na Barra da Tijuca, ele defendeu Braga Netto para a disputa. "É um dos motivos que o Rio vai querer o Braga Netto", disse, segundo Lauro Jardim, em O Globo.

O cacique do PL mudou de opinião no mesmo momento em que os direitos políticos do general foram para o vinagre. E em 31 de outubro, ele e Bolsonaro foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por usar as comemorações do Bicentenário da Independência, em Brasília e no Rio, pagas com dinheiro público, em uma micareta de campanha de ambos.