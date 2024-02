Após caos por fezes de 19 mil bois, PL pede fim de exportação de gado vivo

Investigação da Repórter Brasil mostrou que o navio Al Kuwait saiu do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no dia 10 de fevereiro, carregando animais provenientes da Estancia del Sur, propriedade rural em Capão do Leão (RS).

A família Pilz, que gerencia a fazenda, é também proprietária de um restaurante em Porto Alegre, a Parrilla del Sur, que serve carne na brasa preparada à moda uruguaia. Na ocasião, integrantes da família e os estabelecimentos não se manifestaram ao serem procurados pela reportagem.

O PL 3093/2021 nasceu de uma sugestão de uma cidadã ao Senado Federal formulada em 2018 que obteve mais de 21 mil apoios no portal e-Cidadania, da casa. O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) formulou parecer favorável à matéria. Apesar disso, desde o final de 2022 o texto está parado na casa.

Esse tipo de legislação já foi aprovado em outros países. "Proibições e restrições já foram anunciadas na Ásia, na Oceania e na Europa. O Brasil não pode ficar para trás", afirmam as entidades na carta endereçada a Pacheco. Ao todo, 19 organizações e ativistas assinaram o documento, cuja íntegra pode ser lida aqui.

Acidentes com animais

Segundo a entidade Mercy for Animals, o Brasil é o segundo maior exportador de bois vivos do mundo, abocanhando 15% do comércio internacional e enviando ao abate no exterior por via marítima cerca de 300 mil cabeças de gado ao ano.