Asfalto ainda não conseguiu pavimentar melhora da avaliação de Nunes em SP

Tampouco parece ter trazido benefícios, até agora, o fato de ele ter se aproximado do bolsonarismo, a ponto de ter defendido a atuação do ex-presidente no combate à covid-19 (sim, ele fez isso) e abraçado as escolas cívico-militares.

O bolsonarismo vem pressionando o prefeito a aumentar o espaço da extrema direita em sua campanha. Ressalte-se que, segundo o Datafolha, 61% não votariam nem que a vaca tussa em um candidato de Jair na capital paulista (eram 63% em março), enquanto que 45% não escolheriam um nome de Lula (42%, em março) de jeito nenhum. Até agora, apenas 26% dos eleitores sabem que Bolsonaro apoia Nunes.

Seria interessante que as pesquisas verificassem se as denúncias envolvendo a gestão municipal estão impactando ou não a avaliação do prefeito. Milton Leite foi envolvido pelo Ministério Público em um escândalo de desvio de dinheiro e corrupção com a viação Transwolff e o PCC. Mas, além deste, há outros casos sob escrutínio.

O escândalo bilionário das obras emergenciais da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, subiu de patamar com a investigação publicada, em março, pelo UOL, mostrando que, pelo menos, 223 dos 307 contratos tinham indícios de conluio para a combinação de preços. Isso sugeria uma ação sistemática para transferir grana pública para bolsos de empresas escolhidas pela gestão Ricardo Nunes. Os repórteres Thiago Herdy, Pedro Canário e Rafael Neves mostraram que os valores com indícios de problemas somam R$ 4,3 bilhões, ou 87% do total do contratado emergencialmente.

Em uma disputa, a empresa A apresentava um valor competitivo e a empresa B, não; daí, em outra, a mesma empresa B apresentava um valor competitivo e a mesma A, não. Como se tratava de seleções emergenciais, o poder público é que enviava os convites para a participação dos atores.

Ao invés de abrir licitações públicas para resolver problemas de contenção de encostas, intervenções em margens de rios, córregos e galerias pluviais e recuperação de vias públicas, deixando contratações urgentes para casos especialíssimos, a Prefeitura de São Paulo teria criado "emergências fabricadas". O termo está em relatório do Tribunal de Contas do Município (TCM) que analisou 53 contratos emergenciais de 2021 e 2022 apontando que a gestão abusou dessa ferramenta ao invés de adotar licitações, forma mais protegida de fraudes, para enfrentar conhecidos, históricos e previsíveis problemas da capital.