Sua cidade reduziu ônibus neste 2º turno? Procure a Justiça, pois é golpe

Prefeituras que, neste domingo (27), reduzirem a frequência de ônibus em bairros cuja maioria dos votos foi, no primeiro turno, para candidatos adversários dos que tentam a reeleição ou para os seus aliados podem ser punidas e os beneficiados terem sua candidatura cassada.

A tentativa de reduzir a mobilidade em dia de votação para manipular o resultado não é nova. No segundo turno de 2022, bloqueios foram impostos pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias, principalmente na região Nordeste, dificultando o deslocamento de eleitores em locais em que Lula ganhou de Bolsonaro. Eles só foram desmobilizados após ameaça de prisão do então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, pelo ministro Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Há eleitores que reclamaram nas redes que, no primeiro turno, tiveram que esperar muito mais tempo do que fazem durante a semana por um ônibus. A denúncia de uma eleitora, moradora da periferia de uma grande cidade, chegou à coluna afirmando que ela e a mãe aguardaram por mais de duas horas por um coletivo no primeiro turno e que, por isso, desistiram de votar no segundo turno. Esse bairro é conhecido por, historicamente, entregar votos ao campo adversário ao do prefeito. Como a denúncia não pode ser checada neste momento, não será aqui detalhada.