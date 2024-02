IA: Especialistas veem ação insuficiente do TSE contra mentira sofisticada

"Se o volume de fake news é muito grande, fica difícil identificar a origem. E vai piorar porque ficou mais barato mentir com credibilidade", afirma. "A inteligência artificial está inundando as pessoas com uma biblioteca de narrativas."

Outro ponto levantado por advogados é a "sofisticação da mentira". O material alterado tem mais credibilidade e qualidade, o que vai fazer com que mais eleitores acreditem no vídeo. Ainda que haja um desmentido, é sempre mais difícil mudar uma opinião depois de formada.

A velocidade com que as fake news atingem o eleitor nem sempre é compatível com o ritmo da Justiça Eleitoral. Além disso, o estrago provocado na imagem do candidato não necessariamente é desfeito após a remoção de uma publicação ou uma retratação.

Uma terceira questão é em relação aos algoritmos das redes sociais, que estimulam o consumo daquele conteúdo. Após o cidadão ver um material desse tipo, corre mais risco de ser apresentado a outros semelhantes.

O advogado Ricardo Penteado diz que é um bom sinal o tribunal ter esta preocupação e fazer uma regulamentação para o tema nas campanhas. "Mas o principal problema que vai acontecer não é na propaganda oficial de rádio e televisão, nem na rede social de candidatos, e sim, na propaganda guerrilheira, que espalha pequenas notícias em grupos determinados", diz ele.

O descumprimento da regra do TSE pode levar à cassação de políticos e à ajuização de processos contra quem propagar fraude envolvendo candidatos.