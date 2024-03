Fator Daniel Alves e entrave jurídico: o clima do caso Robinho no STJ

"Fator Daniel Alves"

O colegiado que vai julgar o processo é considerado com perfil linha dura em ações penais. A expectativa é que a maioria dos ministros vote pela homologação da sentença e pela prisão de Robinho.

Além disso, o "fator Daniel Alves" pesa no contexto do processo de Robinho, dizem fontes que acompanham o caso. O jogador brasileiro foi condenado em 22 de fevereiro na Espanha também em um processo por estupro.

Dias depois, Robinho foi a um churrasco no centro de treinamento do Santos. A atitude foi vista como escárnio pelos ministros do STJ, apurou a coluna.

Assim, a tendência do STJ é dar "uma resposta à sociedade", nas palavras de um interlocutor familiarizado com o caso.

Entrave jurídico

No entanto, a discussão jurídica do caso não é simples e pode atrasar o andamento do processo na corte, caso algum ministro peça vista (mais tempo para analisar a ação).