Cid chega a batalhão do Exército após ordem de prisão de Moraes

Rua em que Mauro Cid mora foi fechada após cumprimento de mandado de busca e apreensão Imagem: Felipe Pereira/UOL

Busca e apreensão

Além da prisão de Cid, a Justiça determinou busca e apreensão na casa do tenente-coronel. Após o cumprimento do mandado, a rua em que a família do militar mora foi fechada.

O UOL flagrou a mulher de Cid sendo consolada por um casal. Eles estacionaram e deram um abraço nela. Na sequência, um rapaz reclamou da imprensa para um agente da Polícia do Exército.

Cones foram colocados desde a esquina para impedir o acesso à rua. Até mesmo moradores precisavam se identificar para entrar na via que leva a suas casas.

O local onde Cid mora fica atrás da praça que abrigou o acampamento golpista. Mais à frente, está a sede do Exército.