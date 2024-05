Governo vai editar MP para definir destino de recursos ao RS

A MP também vai definir se os recursos para as prefeituras gaúchas serão centralizados em um órgão federal, como os ministérios das Cidades ou do Desenvolvimento Regional, ou se serão descentralizados, sendo cada pasta responsável pela destinação de recursos para reconstrução do setor que lhe cabe. Neste caso, seria uma MP com vários órgãos voltados para a reconstrução —por exemplo, o Ministério da Saúde ficaria responsável pela verba para a reconstrução de hospitais, enquanto o da Educação destinaria dinheiro para escolas.

Ao menos 95 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que assolam o RS desde a semana passada. Segundo a Defesa Civil, outros quatro óbitos estão sob investigação. Há ainda 131 desaparecidos e 372 feridos. Mais de 400 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas.