Lula irá a Araraquara ver 'conselheiro' do PT, cotado para presidir legenda

O presidente Lula (PT) desembarca nesta sexta-feira (24) em Araraquara, interior paulista, para uma agenda institucional: assinar o serviço de obras do plano de macrodrenagem e reurbanização, que conta com verba estadual e federal. Mas além do compromisso público, o presidente vai se reunir com o prefeito Edinho Silva, que carrega o status de conselheiro do governo federal.

Quadro antigo do PT, Edinho conta com a confiança de Lula e tem boa relação com Janja. Ele foi um dos coordenadores da campanha presidencial de 2022 e é considerado uma espécie de "coringa" que poderia ser puxado para compor na Esplanada dos Ministérios.

Além disso, há quem hoje classifique Edinho como um dos poucos auxiliares de Lula que fala francamente com o presidente, ou seja, ele tem espaço para críticas, inclusive.