Deputado propõe suspender Bolsa Família de beneficiário que apostar em bets

O deputado federal Delegado Palumbo (MDB-SP) apresentou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei para vetar o cadastro do beneficiário do Bolsa Família em sites de apostas esportivas, as bets. Quem burlar a regra deverá ser punido com a suspensão dos repasses financeiros por seis meses.

O projeto tem como objetivo proibir "o cadastro e a participação de beneficiários de programas de assistência financeira governamental, como o Programa Bolsa Família, em plataformas de apostas e jogos de azar online".

"O beneficiário que for comprovadamente identificado utilizando, direta ou indiretamente, recursos provenientes de auxílio governamental para realizar apostas ou participar de jogos de azar, terá o benefício suspenso por um período de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado em caso de reincidência", diz o texto.