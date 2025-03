Eduardo Bolsonaro atua para congelar contas de Moraes nos EUA

"Estou vendo o futuro muito negativo, não só para Alexandre de Moraes, mas também para o Fábio Shor", disse Eduardo.

O filho do ex-presidente disse que o fato de estar se fixando nos Estados Unidos facilita o diálogo com congressistas e integrantes do governo americano.

"Na semana passada, eu estava dentro da Casa Branca, em uma reunião, obviamente não vou falar o teor dela ou com qual autoridade a gente se reuniu, mas existem desdobramentos, os próximos passos disso tudo. E, paralelamente, está indo adiante o projeto do No Censors on Our Shores Act, que vai culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. Acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa", afirmou.

"Se antes eu necessitava de uma autorização especial, do presidente da Casa, para poder me ausentar do Congresso Nacional e vir aos Estados Unidos, hoje em dia não preciso mais disso. Estou hoje mesmo trabalhando, na semana que vem já saem outras reuniões para a gente levar adiante mais ainda tudo isso."