As sessões serão extraordinárias, a partir das 9h30. O relator das ações penais é o ministro Alexandre de Moraes, e os primeiros réus a serem julgados são os que respondem por crimes mais graves, como associação criminosa armada e golpe de Estado. Entre eles está Aécio Lúcio Costa Pereira, preso em flagrante pela Polícia do Senado. Ao todo, a Procuradoria Geral da República denunciou 1.390 pessoas por envolvimento nas ações antidemocráticas.

A América Latina entra no radar esta semana. Na segunda (11), completam-se 50 anos do golpe militar (ele de novo) que em 1973 derrubou Salvador Allende da presidência do Chile. Na sexta e sábado (16), Lula tem agenda em Cuba, na reunião do G-77, o grupo dos países em desenvolvimento da ONU (Organização das Nações Unidas). É uma escala antes do discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no dia 19. "É lá que devemos tentar discutir a paz", disse Lula na cúpula do G-20, em Nova Déli.

Em repouso. Na segunda (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro se interna no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a fim de realizar cirurgia de correção de alças intestinais.

Nova lei eleitoral. Está prevista para segunda (11) a entrega do relatório sobre a minirreforma eleitoral - o texto deve ser discutido na reunião de líderes da Câmara dos Deputados na terça (12) e pode ser votado nos dias seguintes. Rubens Pereira Júnior (PT-MA), o relator, recebeu sugestões de mudanças. Entre os tema estão prestação de contas, propaganda eleitoral e violência política contra as mulheres. Para valer em 2024, a lei precisa ser sancionada até 5 de outubro.

O fim de Salvador Allende. Neste 11 de setembro, completam-se 50 anos do golpe militar no Chile. No palácio de governo em chamas, atacado com violência por militares, o presidente Salvador Allende morreu em 11 de setembro de 1973 e o ditador Augusto Pinochet assumiu o poder, inaugurando uma era de repressão brutal e violações dos direitos humanos. A ditadura chilena executou 1.747 pessoas e prendeu ou provocou o desaparecimento de 1.469 homens e mulheres.