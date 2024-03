STJ julga se Robinho vai cumprir no Brasil a pena de prisão por estupro

A Justiça da Itália pede que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil. Na sexta (15), em entrevista à rede Record, Robinho negou as acusações. "Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas", disse. O relator da ação de homologação é o ministro Francisco Falcão.

************************************

SEGUNDA, 18

O presidente Lula convocou uma reunião com todos os ministros, no Palácio do Planalto, em que deve fazer cobranças sobre programas e obras divulgados anteriormente.

Os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado iniciam viagem a Israel. O convite foi feito pela organização Kehilat Or Israel, que tentou incluir na delegação outros governadores da oposição ao governo Lula, como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio, mas eles não vão.

Na véspera da reunião do Copom, o Banco Central divulga o primeiro IBC-Br do ano, de janeiro. O índice mede a atividade econômica e funciona como uma prévia do PIB.