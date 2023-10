A pedagogia do esquecimento

Na volta para a Corte, naquele mesmo ano de 1881, Amandinha passou a dedicar-se ainda com mais afinco à causa da educação e da instrução. Tal foi o seu trabalho que passou a ser citada nos jornais do Rio de Janeiro por conseguir vultosas quantias de gente graúda do império para o investimento em instituições educacionais.

Ela mesma fazia questão de participar de eventos escolares que premiavam estudantes por seu ótimo desempenho ao longo do ano letivo. Foi por esse empenho que um articulista rendeu-lhe o título de "mãe dos analfabetos", profetizando que a História não lhe esqueceria, mas a política de memória quase lhe apagou.

Franklin rivalizou com Ruy Barbosa, seu conterrâneo e correligionário, a liderança por reformas no ensino do Império, procurando sanar precariedades e ampliar o alcance educacional. Ruy saiu lembrado como defensor da educação e Franklin, assim como sua esposa, também foi relegado ao quase completo esquecimento.

É sintomático o esquecimento seletivo e estratégico da atuação de pessoas negras na área da educação e instrução públicas no Brasil. Este apagamento constrói limites explícitos, os quais circunscrevem a população negra à condição de escravidão ou de passividade diante das questões sociais tão caras ao país.

No Brasil oitocentista, a luta por melhores condições das escolas e do ensino significava a possibilidade de potencializar a difícil ascensão social de pessoas negras numa sociedade escravista e racista. A educação seria mola propulsora de indivíduos de cor num abismo cruel construído pela ideologia de uma hierarquia racial calcada na escravidão, da qual Amanda, Franklin, André Rebouças e Machado de Assis tinham total conhecimento.