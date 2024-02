O caminho da paz entre Israel e Palestina está no que nos une na História

A migração árabe, por sua vez, foi intensificada no Brasil a partir do final do século 19, como demonstrou a historiadora Ana Maria Mauad, se fazendo presente na cultura popular, não só a partir da adoção de comidas típicas, como o kibe ou a esfirra, mas também em episódios marcantes da nossa história relativamente recente, a exemplo de Benjamin Abrahão Botto, nascido no Líbano e que foi responsável por diversos registros imagéticos de Lampião, Maria Bonita e seu bando.

Assim como os judeus, os muçulmanos e árabes também ficaram largamente conhecidos no imaginário brasileiro por suas aptidões comerciais. Exemplo disso são as novelas O Clone, de Glória Perez (2001); Cordel Encantado, de Duca Rachid e Thelma Guedes (2011) e mais atualmente Renascer, de Benedito Ruy Barbosa, com o remake de Bruno Luperi (1993; 2024), que contaram com personagens árabes e/ou muçulmanos ligados ao comércio em seus enredos.