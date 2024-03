De Shaperville ao BBB 24: a discriminação racial não é um problema do negro

No início desse mês, uma diretora branca da cidade de Santa Cruz do Sul (RS) solicitou que o livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, fosse excluído das escolas da cidade - livro este premiado com o Jabuti de romance literário em 2021. De acordo com a justificativa da diretora, o material apresenta palavras de baixo calão.

No mesmo estado, uma pessoa registra um caso de injúria racial por cor da pele a cada sete horas - é o que informa a coleta solicitada pelo Grupo Zero Hora à Secretaria de Segurança Pública do RS, no período de março de 2023 a fevereiro de 2024.

Do perfil das injúrias, duas merecem destaque: as proferidas por proprietários a trabalhadores em prédios residenciais e a de clientes dirigindo-se a funcionários em espaços públicos, como de saúde, por exemplo. Em síntese, dizem que os outros não reconhecem seus devidos lugares, ou melhor dizendo, os outros não têm importância alguma frente a seus algozes.

Eu bem podia seguir trazendo uma série de exemplos, até porque no último sábado 56 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão na cidade fronteiriça de Uruguaiana (RS), os policiais envolvidos no assassinato da trabalhadora Claudia Silva foram inocentados, bem como em rede nacional a cantora Wanessa Camargo e a modelo Yasmin Brunet se autoisentaram de responsabilidade pelas acusações de atitudes racistas, no mesmo BBB24, pois não tiveram intenção, apesar de algum malabarismo retórico que evocava o racismo estrutural.

As animosidades entre dois participantes negros do BBB24, a tentativa de censura de O Avesso da Pele, que rapidamente alcançou outros estados, e os dados cruéis acerca das denúncias de injúria racial, na mais simples das hipóteses, escancaram o quão complexas são as relações raciais no Brasil e, dentre muitas outras, infelizmente, elencam as formas variadas de apresentação da discriminação racial, ora em si mesmas, ora na forma como abordamos e conferimos importância ou não aos atos e seus desdobramentos.

O mais cruel disso tudo é que não se trata de privilégio nosso. Não à toa o 21 de março é a data internacional de combate à discriminação racial. Discriminação essa que, como nos coloca a pedagoga e ativista negra Nilma Lino Gomes, traduz-se em práticas que por sua vez efetivam o racismo que se encontra na nossa estrutura social e o preconceito que conforma os julgamentos de toda a ordem.