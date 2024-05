Apuração preliminar do Exército não vê má-fé em falso alerta sobre dique

A apuração preliminar do Exército indica que "não houve má-fé", mas "excesso de iniciativa" no caso do alerta falso de rompimento de dique em Canoas (RS), apurou a coluna com fontes da alta cúpula militar.

Na noite deste domingo (26), dois militares foram afastados pelo Exército após pedir a moradores para evacuar áreas de risco por causa de rumores de rompimento de um dique.

Conforme apurou a coluna, o caso envolve dois capitães, oriundos de Blumenau (SC), que ouviram a informação incorreta pelo rádio. Assustados, e sem checar a informação, eles alertaram dez famílias da região.