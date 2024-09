Netanyahu ataca civis libaneses para não explicar revés com reféns em Gaza

Só que, desde então, o governo Netanyahu, já famoso por sua truculência, se perdeu.

É preciso reconhecer que é muito difícil lidar com o Hamas ou com o Hezbollah, grupos terroristas que utilizam seu próprio povo —inclusive, mulheres e crianças— como escudo. Só que Israel é um Estado democrático e precisa se guiar por essas regras.

Netanyahu transformou Gaza em ruínas, não conseguiu libertar os reféns e vem sendo cobrado por isso internamente. Precisa de uma nova guerra para manter a sustentação de seu governo. Para isso, tentar arrastar os americanos.

Foi o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados, John Kirby, que alertou que Israel tem "formas melhores" de assegurar que os cidadãos israelenses possam retornar para suas casas no norte do país "do que uma guerra, uma escalada, a abertura de um segundo front".

Netanyahu está ganhando tempo no aguardo da vitória de Trump, pois espera ter o apoio do republicano para se manter no poder. As eleições americanas estão marcadas para 5 de novembro.