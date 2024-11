Novo presidente da Braskem foi preso na Lava Jato; Petrobras é sócia

Em um dos e-mails apreendidos pela PF na época, Ramos pergunta a Hildeberto Mascarenhas, que era o chefe do departamento de Operações Estruturadas, como era chamado internamente o setor que coordenava as propinas pagas pela Odebrecht a políticos.

"Tio Bel, você consegue me fazer chegar mais 50 acarajés na 4ª feira à tarde (por volta das 15h) no escritório da OOG, no Rio? Estou no México, mas chego de volta na 4ª de manhã", solicitou Ramos a Mascarenhas Alves da Silva Filho em mensagem do dia 27 de janeiro de 2014, às 14h33.

Segundo a inteligência da PF, "Tio Bel" era o codinome de Mascarenhas e "acarajés" era o apelido de propina a ser paga.

Fontes próximas a Braskem dizem que não houve acusação formal contra o executivo, que ele não fez parte do grupo de delatores da Odebrecht, e que já vem participando de conselhos de administração do grupo.

O UOL procurou a Braskem e a Petrobras, mas as empresas não se manifestaram.

Em fato relevante, a Braskem informa que Ramos é formado em engenharia mecânica pela UFRJ, já foi vice-presidente da própria companhia de 2002 a 2010 e presidente da Ocyan (o novo nome da Odebrecht Óleo e Gás).