Repetência alimenta 'migração' do Ensino Médio para EJA, diz Censo Escolar

Quanto à educação profissional, apesar do aumento de 12% das matrículas (26% desde 2019), quase metade das vagas é para o período posterior ao Ensino Médio. Ou seja, não ajuda a estancar a sangria na etapa.

O Pé-de-Meia, por sua vez, pode favorecer a permanência de 2,5 milhões de estudantes, mas levanta dúvidas por conta dos valores por aluno. "É uma ajuda pequena para os estudantes. As famílias seguem em insegurança social e o trabalho segue precário", diz Andressa.

Dívidas históricas

Outra parte do problema é questão da falta de atratividade do Ensino Médio. A polêmica "reforma da reforma" — projeto de lei do MEC para modificar a fracassada proposta do Novo Ensino Médio (NEM) — está parada na Câmara sem acordo para ser votada. "Os estudantes que estão com a família em pobreza se perguntam: vão para a escola para quê? Para assistir aula de 'Projeto de Vida'?", questiona Andressa, em referência à disciplina da carga diversificada do NEM.

Também a Educação de Jovens e Adultos merece maior atenção. Sistematicamente desprestigiada e subfinanciada, a EJA recebeu um acréscimo orçamentário no governo Lula 3. Fernando Cássio destaca que a modalidade vem se convertendo de uma política de escolarização — com especificidades para atender um público diferenciado — em uma política de certificação, com foco apenas no exame para tirar o diploma. "É um efeito perverso justamente para quem teve menos chance de frequentar a escola", afirma.

Os dois especialistas afirmam, ainda, que falta um olhar sistemático para a EJA. "Ela sempre foi relegada pelas políticas públicas e muito trabalhada por fora das ações estruturais", afirma Fernando. "Apesar da melhoria no financiamento, a EJA ainda não recebeu a atenção devida no novo governo. É preciso pensar numa política de Estado", finaliza Andressa.