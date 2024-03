Novo ensino médio: formados não se veem prontos para vida ou trabalho

A situação mais complicada é a dos cursos noturnos. "A expansão se deu com a oferta de uma aula antes das 19h. Os alunos que trabalham são maioria e relatam que não conseguiam chegar no horário. Quando a aula extra era remota, os alunos em geral nem entravam", comenta Marcia.

A expansão da carga horária é positiva, mas não pode ser pensada desconectada de outras políticas públicas que garantam que o estudante esteja efetivamente na escola.

Marcia Jacomini, professora da Unifesp e coordenadora da pesquisa

'Reforma da reforma' não resolve

Para Marcia, as mudanças que o Congresso deve aprovar no projeto do novo ensino médio não serão capazes de reverter os prejuízos que a mudança curricular trouxe aos alunos. Apesar da "devolução" das 2.400 horas para as disciplinas do núcleo comum, dois pontos preocupam: a autorização para aulas a distância e as 1.800 horas para as matérias obrigatórias na educação profissional, carga vista como insuficiente.

"Quanto ao ensino a distância, a experiência dos estudantes é péssima, seja na pandemia ou no NEM. Para os itinerários profissionais, 1.800 horas do núcleo comum significa uma formação muito rebaixada do ponto de vista humanístico e científico", diz a professora da Unifesp.

Na visão da especialista, o NEM deixa um legado de ampliação das desigualdades, uma vez que a proposta apresenta maiores fragilidades nas escolas públicas do que nas privadas — e, dentro das públicas, atingindo sobretudo os grupos mais vulneráveis, o dos estudantes de escolas com pouca infraestrutura ou do período noturno.