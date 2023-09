"Sem que a deputada pudesse perceber ou oferecer qualquer tipo de resistência, o deputado se aproximou e, de forma acintosa, praticou atos de importunação sexual com o objetivo de satisfazer a sua lascívia", afirmou na denúncia o procurador geral de Justiça, Mario Luiz Sarrubbo.

O crime de importunação sexual tem pena de um a cinco anos de prisão.

Cury, que não conseguiu se reeleger no ano passado ao concorrer pelo partido União Brasil, disse à Justiça não ter agido com má-fé. "Não houve intenção de assediá-la sexualmente, não houve intenção libidinosa", declarou.

Ele disse no processo que "nunca houve apalpação de partes íntimas, nunca houve apalpação dos seios, nunca houve encoxada".

Em manifestação enviada à Justiça, os advogados de Isa Penna, hoje suplente de deputada federal pelo PCdoB, afirmaram que a realização da perícia é "irrelevante e impertinente" e que o objetivo da defesa de Cury é apenas o de postergar o trâmite da ação penal.

"Houve uma série de atos que, aliados, representam a prática do delito descrito: a aproximação por trás, com a mão na altura do seio, o deslize pelas costas e o contato entre as cabeças, tudo sem o consentimento da deputada."