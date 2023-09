Além do cantor, foi condenada a Digital Prime, empresa que representa os interesses de Belo.

Na defesa apresentada à Justiça, a Digital disse que os problemas ocorreram porque a Vidotti descumpriu os termos do contrato assinado, alterando o local da realização do espetáculo no dia anterior, sem a sua anuência.

Afirmou também que a mudança ocorreu, pois a empresa contratante não havia obtido os alvarás necessários para a realização do show nio local previsto originalmente.

Por conta disso, afirmou no processo, não faria sentido devolver os valores pagos adiantados, uma vez que teria sido Vidotti a responsábvel pelos rompimento do contrato.

O juiz Gilberto Franseschini não aceitou a argumentação, pois a defesa foi apresentada fora do prazo legal. O juiz ressaltou na decisão que o novo local indicado tinha autorização legal e que não havia impedimento para a realização do show.

"Inegável que inexecução do contrato gerou sentimento de nervosismo, frustração, tristeza, constrangimento e humilhação à empresa autora [do processo], com potencial para abalar o psicológico, sobretudo por atuar no ramo do entretenimento e ver comprometido seu bom nome em razão do ocorrido", afirmou.