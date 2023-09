"Lamento, sim, a morte de Arthur, assim como lamento a morte de todas as crianças que o molusco matou por meio da corrupção."

Processada por Lula, Rozilma foi condenada em agosto do ano passado a pagar uma indenização de R$ 2.334,21 (valores atualizados, que incluem os honorários advocatícios).

O juiz Fernando Domingues Ladeira afirmou na decisão que o "texto atentou contra a dignidade de Lula, aproveitando-se da sua dor para buscar popularidade na internet".

O magistrado disse que Rozilma "maculou" a imagem do petista "ao imputar-lhe o crime de corrupção e o homicídio de crianças", e que tal comportamento não é abrangido pela liberdade de expressão. "A mensagem tem por intento aumentar a dor da perda do neto."

Nas redes sociais, após saber do processo, Rozilma disse: "já não me importo mais se vou me arrebentar ou não. Não me importo mais com o que possa acontecer comigo. Já fui processada pelo 10-1 dedos. Se o meu presidente se arrisca, tenho o dever de apoiá-lo e me arriscar também. Não fui educada para ser covarde".

A Defensoria Pública, que fez a sua defesa no processo, afirmou que "a manifestação, de cunho meramente político, não pretendeu atentar contra a imagem do jovem falecido no triste episódio".