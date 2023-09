"Ele está sempre envolvido nesses escândalos, né? Essa é a grande verdade", afirmou o jornalista Felipe Campos no programa.

Na sequência, a convidada Eliane Bast completou: "o caso pra mim mais absurdo foi exatamente esse que você citou, vender feijão milagroso para as pessoas em meio a uma pandemia, todo mundo desesperado, no meio da covid, as pessoas perdendo familiares, as pessoas morrendo, isso aí é abusar muito da inocência das pessoas, do comércio da fé".

Valdemiro disse no processo "que jamais vendeu feijão e que jamais prometeu que qualquer feijão seria a cura para o coronavírus". Citou também que nunca foi indiciado ou denunciado sobre os fatos citados pelos comentaristas.

As declarações dos jornalistas foram feitas após a divulgação de um vídeo na internet no qual o apóstolo aparecia supostamente anunciando sementes de feijão que tinham a capacidade de curar vítimas da covid-19.

Um inquérito policial, no entanto, concluiu que o vídeo havia sido adulterado. Ao arquivar o caso em janeiro de 2022, o Ministério Público ressaltou não ter conhecimento de qualquer pessoa que, induzida a erro, tenha efetuado a compra da semente de feijão.

"A emissora deu interpretação maliciosa e ambígua à notícia da qual seus comentaristas e convidados 'ouviram dizer', já que não há fundamento para tais alegações. Espalharam fake news", afirmaram à Justiça os advogados Daniela Munhoz e Dennis Munhoz, que representam o apóstolo.