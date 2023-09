O médico Sérgio da Cunha Cordeiro, acusado de participar de um esquema que ficou conhecido como "a farra dos atestados", foi condenado pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 2 milhões.

Também foram condenadas Shirley Cordeiro e Fernanda Cordeiro, respectivamente, esposa e filha do médico, que trabalhavam na clínica e teriam participado do esquema.

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, entre 2014 e 2019, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, o médico assinou ao menos 4 mil atestados falsos para dispensa de trabalho, prejudicando, sobretudo, quatro empresas (ZF do Brasil Ltda, Robert Bosch Direção Automotiva Ltda, Schaeffler Brasil Ltda e Dana Indústrias Ltda) .