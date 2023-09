A Justiça paulista condenou o grupo de animação infantil Carreta Furacão a pagar uma indenização de mais de R$ 70 mil à família do humorista Orival Pessini (1944-2016), criador do "Fofão", personagem que virou fenômeno no programa "Balão Mágico", da Rede Globo, nos anos 80.

O grupo foi acusado no processo de usurpar a criação de Pessini ao explorar comercialmente um personagem chamado "Fonfon", muito parecido com o Fofão. Por conta do sucesso na internet, a Carreta Furacão virou tema de documentário e acabou sendo contratada pelo McDonald´s para estrelar uma campanha publicitária em 2021.

A ação foi aberta pela Agência Artística, que representa os interesses de Pedro Vasen Pessini, filho do humorista. "Fonfon é uma cópia grotesca e assustadora do Fofão original", declarou a agência no processo. "O próprio nome 'Fonfon' deixa clara a intenção de fazer referência ao original."