Diversos acordos chegaram a ser firmados pela Igreja ao longo dos anos prevendo o parcelamento da dívida, mas os compromissos não foram cumpridos nem mesmo com a ampliação do prazo de pagamento em decorrência da pandemia do coronavírus.

A Renascer disse à Justiça que o bloqueio das contas bancárias é uma decisão equivocada que pode prejudicar seu trabalho social. "A Igreja utiliza grande parte ou quase a totalidade de seus recursos para servir e ajudar a sociedade carente", afirmou o advogado Rodrigo Sayeg, que representa a Renascer, em petição anexada ao processo.

O advogado declarou que o cálculo da atualização da dívida está superestimado e que a Justiça determinou a penhora antes mesmo que pudesse apresentar os valores que a Igreja considera corretos.

Afirmou ainda que a dívida deve ser considerada prescrita, uma vez que a empresa locadora sabia que o acordo não vinha sendo cumprido e manteve-se "inerte" na ação judicial, perdendo os prazos legais para a realização da cobrança.

A Arapian respondeu no processo que isso não é verdade, que não houve o abandono da cobrança, e que a Renascer "pretende se beneficiar da sua própria torpeza".

O recurso ainda não foi analisado.