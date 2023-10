A Band acusou o SBT no processo de ter "aliciado" Danilo Gentili de forma antiética.

Gentili tinha, à época, contrato com a Band, mas foi com a sua equipe para o SBT declarando ter recebido uma proposta "irrecusável". Desde então, ele apresenta o "The Noite com Danilo Gentili".

A Band disse à Justiça que, ao fazer a tal proposta irrecusável, o SBT descumpriu o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira que estabelece como conduta antiética o aliciamento de artista sob contrato.

Afirmou também que o SBT praticou concorrência desleal.

"Foi muito fácil para o SBT contratar os integrantes da empresa concorrente e copiar seu respectivo programa quando já se tem um público e uma audiência conquistados graças ao trabalho da Band e ao destaque do programa obtido na Band", afirmou à Justiça.

O SBT se defendeu argumentando que as pessoas têm o direito de exercer sua profissão livremente, sem que sejam condenadas por buscar outros empregadores.