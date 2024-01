Graziela conheceu o vocalista em 1993 e manteve com ele um relacionamento por quase 20 anos. Ela foi reconhecida como herdeira no processo de inventário, passando a ter a fração de 45% sobre os direitos de imagem e produtos da banda.

Chorão, que ao longo de sua carreira no Charlie Brown Jr. lançou nove discos de estúdio, dois álbuns ao vivo e mais duas coletâneas, morreu em março de 2013, aos 42 anos.

Na defesa apresentada à Justiça, Alexandre Lima Abrão, de 33 anos, disse que a viúva distorce os fatos, agindo de má-fé.

Ele afirmou que, após a conclusão do inventário, descobriu que seu pai não havia feito o registro da marca Charlie Brown Jr. Com isso, afirmou, as cláusulas de partilha do inventário que tratam dos direitos de imagem perderam efeito.

Alexandre afirmou que fez o registro da marca em seu nome e que não tinha obrigação nenhuma de incluir a viúva no requerimento junto ao INPI.

"As disposições da partilha judicialmente homologada não atribuem ao Alexandre a obrigação de registrar as marcas em nome de Graziela. Nada foi estabelecido a este respeito. Basta a leitura do que foi escrito", afirmou sua defesa à Justiça.