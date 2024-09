Justiça rejeita recurso de Suzane para reduzir tratamento psiquiátrico

Em junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista, cidade onde ela mora, pediu à Justiça que as consultas fossem espaçadas para uma vez por mês (psicólogo) e uma vez a cada três meses (psiquiatra).

A secretaria argumentou que Suzane "não tem apresentado queixas e/ou alterações psicopatológicas que justifiquem algum transtorno mental".

Como o juiz Carlos Scala de Almeida recusou o pedido, Suzane apresentou um recurso ao Tribunal de Justiça.

"A paciente evoluiu no tratamento a que foi submetida, conforme se infere do relatório do médico. Não há razão para deixar de atender ao pedido da Secretaria Municipal de Saúde", afirmou à Justiça a advogada Jaqueline Domingues, que a representa.

A 5ª Câmara de Direito Criminal, no entanto, rejeitou o recurso.

O desembargador Damião Cogan, relator do processo, afirmou que Suzane vem tendo uma reinserção social positiva e sem alterações psicopatológicas, "o que deve ser entendido como fruto do bom trabalho realizado pela Secretaria de Saúde, o que justifica a sua manutenção".