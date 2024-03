Religião, Política E Extremismo: Três Pontos Que Exigirão Atenção Em 2024

Um fetiche que, é verdade, sempre existiu. Antes, como um coadjuvante em atos e eventos entre muitos grupos conservadores cristãos, além da judaização de muitas igrejas evangélicas (a bandeira israelense sempre esteve ali). Agora, como uma ideologia protagonista, que articula alianças políticas e capaz de forjar redes de extrema-direita com incidência global.

Uma ideologia que funciona muito bem na base, porque Israel tem lugar cativo na fé das pessoas evangélicas de vida mais simples, que têm apreço pela Bíblia. Aqui, Israel segue sendo um país "santo" e com o qual o Deus bíblico tem uma relação especial. Para a maioria dessas pessoas, o Holocausto sequer consegue fixar uma imagem de genocídio de judeus ocorrido durante a II Guerra Mundial.

Todo sofrimento do povo judeu, incluindo o Holocausto, é mediado pela imagem de um povo que foi perseguido e sujeito à escravidão no Egito, sofreu diversas invasões de inimigos poderosos, e o Deus "de Abraão, Isaac e Jacó" os libertou e os fizeram uma nação forte e poderosa. Uma compreensão quase ingênua sobre um Israel que nada tem a ver com o estado governado por Netanyahu.

É uma ideologia que funciona muito também no topo, porque é uma linguagem poderosa que sustenta o lobby fundamentalista cristão (católico e evangélico) de um projeto de poder. Um lobby que se vale abusivamente da compreensão quase ingênua do povo crente sobre Israel. Basta lembrar a excitação do senador Magno Malta ao afirmar aos gritos que "nós amamos Israel", no ato da Paulista.

O mesmo Israel idealizado por forças criminosas no Rio de Janeiro, que estão pensando muito mais num "estado militar" que tem "Deus ao seu lado" , do que num pertencimento religioso evangélico propriamente.

Lembrem da deputada Carla Zambelli, que na coletiva de apresentação do pedido de impeachment do presidente Lula feito pela extrema-direita brasileira, abriu sua fala com um versículo bíblico: "abençoarei aos que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem". Nada mais do que um versículo que se refere à postura de Deus com relação aqueles que lidariam com Israel.