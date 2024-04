Sergio Moro estuda fazer pronunciamento no Senado após decisão do TRE-PR

Segundo os dois partidos, ele gastou mais que os demais candidatos ao Senado, o que provocou um desequilíbrio na disputa decisivo na sua vitória.

Se a eventual cassação for confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Moro ficará inelegível por oito anos e novas eleições serão convocadas no Paraná para preencher a vaga do senador.

O ex-juiz disse a colegas do Senado que pensa em fazer o pronunciamento para minorar os problemas em sua imagem pública provocados pelas revelações de irregularidades em sua atuação à frente da Operação Lava Jato e como político.

Ele ouviu a primeira sugestão do pronunciamento do próprio ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um encontro que mantiveram na segunda-feira, 2.

O encontro, revelado pela colunista do UOL Mônica Bergamo, foi pedido por Sérgio Moro. Resultou em uma conversa civilizada, mas com críticas duras do ministro.

Na conversa, Moro refutou algumas revelações da Vaza Jato que resultaram na decisão do STF que o considerou suspeito no comando da Lava jato.