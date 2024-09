Haddad estuda limitar vício em usuários do Bolsa Família e anúncios de bets

"Estamos nos preparando para, a partir de janeiro, termos como saber quanto cada CPF está gastando com bets e cruzar esses dados com diversos cadastros. Teremos um mapa em tempo real dos possíveis dependentes e até de crimes online. Mas tudo legitimado por especialistas."

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 23, um perfil dos apostadores no mercado de jogos. O levantamento destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões às casas de apostas virtuais. Isso apenas no mês de agosto.

Haddad disse que a área econômica do governo também está discutindo com entidades as formas de limitação da publicidade de jogos eletrônicos que podem ser adotadas:

"Entidades como a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) já nos procuraram para discutir o assunto. O vício em jogos é tão problemático como o do cigarro, cuja publicidade já está limitada. As entidades não querem ver sua imagem misturada com os problemas causados pelo vício."

O ministro lembra que o governo Lula conseguiu aprovar em dezembro de 2023 a lei 14.719, que regulou as apostas eletrônicas aprovadas por lei cinco anos antes (lei 13.756 de 2018).

"Ou seja, passou-se todo o governo Bolsonaro com esse assunto no limbo, sem qualquer regulamentação. E depois ainda sofremos resistências, mas conseguimos regulamentar. Agora podemos tratar esse assunto com a profundidade que ele merece", disse Haddad.