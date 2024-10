Apagão de São Paulo virou tema de guerra na eleição municipal

As equipes de campanha de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) pela Prefeitura de São Paulo deram a largada numa verdadeira corrida de versões sobre o apagão de energia em São Paulo.

Tanto os aliados de Boulos como os de Nunes têm certeza de que o apagão irá protagonizar a campanha eleitoral nos próximos dias.

A avaliação é de que a falta de luz e água provocada pelas tempestades que caíram sobre a capital do estado, assim como as vítimas, têm potencial para influenciar no resultado do segundo turno da eleição.