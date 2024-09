Justiça reduz pena de Brennand em caso de estupro de norte-americana

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, na última quarta-feira (4), a condenação do empresário Thiago Brennand pelo crime de estupro com ameaça e violência, tanto física quanto psicológica, a uma mulher norte-americana. O caso aconteceu no município de Porto Feliz, interior de São Paulo.

A decisão da 11ª Câmara de Direito Criminal foi unânime. Os desembargadores, no entanto, diminuíram a pena de 10 anos e 6 meses de prisão para 8 anos e 9 meses e retiraram a imposição do valor mínimo de R$ 50 mil para reparação de danos morais à vítima.

Thiago havia sido condenado por este caso em outubro do ano passado. A vítima contou à Justiça que, após o estupro, teve um sangramento que deixou o lençol manchado. Brennand teria avisado que não queria que sujasse a roupa de cama.