'Bets' e viagem à Grécia: o que levou juíza a mandar prender Gusttavo Lima

A juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima com base na relação entre o músico e empresas de apostas investigadas por supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Transações suspeitas

O UOL teve acesso à decisão, que cita transações financeiras suspeitas entre empresas do sertanejo e as "bets". As investigações apontam que a Balada Eventos e Produções, de Gusttavo Lima, teria recebido R$ 9.766.600 da HSF Entretenimento Promoção de Eventos. O valor foi dividido em duas transferências em abril e maio de 2023, ocultando valores dos jogos ilegais da empresa.

A empresa do cantor também teria ocultado a propriedade da aeronave Cessna 560XLS. Ela foi negociada com a J. M. J. Participações, de José André da Rocha, investigado na operação e dono da empresa de apostas Vaidebet. Ao todo, Gusttavo Lima teria recebido R$ 22.232.235,53 do empresário.