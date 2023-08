Uma digressão, sem intuito provocatório, por este colunista sem religião, mas crente em Deus. Na Bíblia está difundido que "Deus faz crescer nos campos ervas com o poder de curar e o homem sábio deve saber usá-las (Eclesiástico 38,4)".

Hildegarda de Bingen, santa e doutora da Igreja, naturalista, teóloga e médica morta em 1179, tinha êxtases e visões. A respeitada Hildergarda deixou escrito a sua experiência. Ou seja, o consumo da semente da erva canábica faz bem ao estômago. E alertou: diminui o mau humor e reforça o bom humor.

A santa da cidade alemã de Bingen, pelo extraído dos seus escritos, detinha conhecimento aprofundado a respeito da cannabis. Tanto que alertou para não se usar a maconha quando a pessoa não está se sentindo bem, "mas se estiver um pouco doente, não fará mal".

No mundo pós, a guerra às drogas (war on drugs) começou com proibições ao café, passou pelo álcool, quando da famosa lei seca dos EUA, pelo tabaco e cunhou-se o termo proibicionismo.

Esse termo consolidou-se internacionalmente diante das posturas do então presidente Richard Nixon. E agiu diante do fracasso no Vietnã, com os soldados americanos a voltar para casa com dependência química. Iniciou-se, então, a pregação por um combate planetário.

Algo que Ronald Reagan, no campo da geopolítica, aproveitou para, com o disfarçado rótulo de war on drugs, combater o comunismo: não existem fronteiras na guerra contra as drogas, disse ele. Do discurso veio a ação, com bases militares americanas espalhadas em diversos cantos do mundo — perto do Brasil, as de Curaçao, Arupa e Iquitos.